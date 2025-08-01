Almanya'da Süleymancıların camisine yıkım kararı

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Leinfelden-Echterdingen kentinde "Süleymancılar" cemaatine ait cami için belediye meclisinden yıkım kararı çıktı. Yapımı neredeyse tamamlanan cami, planlama sürecindeki hukuki ve teknik anlaşmazlıklar nedeniyle yıl sonuna kadar yıkılacak.

Deutsche Welle Türkçe’nin aktardığına göre, Leinfelden-Echterdingen Belediyesi ile cami projesini yürüten Kültür, Eğitim ve Uyum Derneği (VKBI) arasında süresi dolmuş irtifak hakkı ve inşaat planı üzerinde yıllardır süren anlaşmazlıklar, belediyenin son kararıyla yeni bir aşamaya taşındı.

SÜRE DOLDU, YIKIM KARARI GELDİ

Belediye sözcüsü, derneğin inşaatı öngörülen sürede tamamlayamaması nedeniyle belediye meclisinin oy çokluğuyla yıkım kararı aldığını açıkladı. Meclisin beklentisi, yıkımın dernek tarafından gerçekleştirilmesi ve masrafların da VKBI tarafından üstlenilmesi yönünde.

VKBI ise konuya ilişkin henüz kamuoyuna bir açıklama yapmadı. Yerel yönetimlerin, derneğe yeni bir arsa bulunması konusunda destek vermeye hazır olduğu belirtildi.

ÖĞRENCİ YURDU GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Süreç 2014’te belediyeye ait bir arazinin VKBI’ye cami inşası için irtifak hakkı devriyle başlamıştı. Ancak dört yıl içinde tamamlanması gereken yapı, belirlenen sürede bitirilemedi. Belediyenin onaylamadığı bir öğrenci yurdu projesinin cami alanına dahil edilmek istenmesi de ilişkileri daha da gerdi.

2019’da başlayan uzlaşma çabaları sonuçsuz kaldı. Anlaşmazlık mahkemeye taşındı ve konu sonunda Federal Yargıtay’a (BGH) kadar gitti. Karlsruhe’deki BGH, Stuttgart Eyalet Yüksek Mahkemesi’nin verdiği kararı onaylayarak belediyeyi haklı buldu.