Almanya, Moldova'dan 2 bin 500 Ukraynalı mülteciyi kabul edecek

12 Mart 2022 Cumartesi, 12:33

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock bugün yaptığı açıklamada, Doğu Avrupa'nın mültecilere yardım etme çabalarının baskı altında kalması nedeniyle Ukrayna'dan Moldova'ya kaçan 2500 mülteciyi kabul edeceğini söyledi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta işgalini başlatmasından bu yana Ukrayna'dan kaçan mültecilerin sayısı şu anda 2,5 milyonu aştı ve Doğu Avrupa'daki bazı şehirlerde kalacak yer kalmadı.

Moldovalı mevkidaşı ile Kişinev'de görüşmesinin ardından konuşan Baerbock, Almanya'nın Ukrayna'nın komşularının mültecilere bakmasına yardım etmeye kararlı olduğunu ve Romanya üzerinden insanları Almanya'ya, özellikle otobüsle getirmek için bir koridor kurulacağını söyledi.

Avrupa ve ülkemiz sizinle dayanışma içindedir, mültecileri sizden alacağız” dedi.

270 bin 300'den fazla kişi Ukrayna'dan Moldova'ya geçti ve bunların yaklaşık 105 bin kişi orada kaldı.

İçişleri bakanlığı cuma günü yaptığı açıklamada, Almanya'da şimdiye kadar yaklaşık 109 bin183 mültecinin kayıt altına alındığını ve Almanların onları barındırmak için 300 bin kişiye kadar özel ev teklif ettiğini söyledi.