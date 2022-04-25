Almanya: Rusya kendisine zarar vermeyi sürdürüyor

25 Nisan 2022 Pazartesi, 18:53

Rusya, mütekabilyet gereği 40 Alman diplomatı sınır dışı etmesinin ardından Almanya'dan tepki geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın Alman diplomatları sınır dışı etmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Annalena Baerbock, Rusya'nın, 40 Alman diplomatı sınır dışı etme kararıyla kendisine zarar vermeye devam ettiğini söyledi.

Baerbock, Rusya'dan bu adımı beklediklerini, ancak bunun hiçbir şekilde haklı olmadığını belirterek, "Üç hafta önce sınır dışı ettiğimiz Almanya'daki Rus temsilciliklerindeki 40 çalışan, Almanya'da kaldıkları süre boyunca bir gün diplomasinin hizmetinde bulunmadılar. Bu kişiler daha çok yıllarca ve sistematik olarak bizim özgürlüğümüze ve toplumumuzdaki birlikteliğe karşı çalıştılar. Onların çalışmaları ayrıca bizde koruma arayanları da tehdit etti. Buna daha fazla tahammül edemezdik ve gelecekte de tahammül etmeyeceğiz" dedi.

'RUSYA KENDİSİNE ZARAR VERMEYİ SÜRDÜRÜYOR'

Annalena Baerbock, Rusya'nın sınır dışı ettiği Alman diplomatlarının ise hiçbir şekilde suçlu olmadığını aktararak, "Onlar, olumsuz koşullara rağmen açıklıkla, ilgiyle ve büyük bir çabayla ikili ilişkilere hizmet için Rusya'ya gittiler. Bu nedenle bugün iletilen sınır dışı etmelerle Rusya, kendisine zarar vermeye devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Baerbock, Rusya'daki Alman temsilciliklerindeki ekiplerle beklenen adımlar ve sonuçlar hakkında son günlerde istişarede bulunduğunu belirterek, ilgili çalışanlara ve ailelerine kapsamlı bir şekilde destek verileceğini kaydetti.