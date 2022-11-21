Almanya teklif etti, Polonya kabul etti: Ukrayna sınırına konuşlandırabilir
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkeye Almanya'dan gelen Patriot füze savunma sistemi yerleştirme teklifine sıcak baktıklarını belirterek, "Bugünkü telefon görüşmesinde sistemin Ukrayna sınırına konuşlandırılmasını önereceğim." dedi.
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Polonya'ya Almanya'dan gelen Patriot füze savunma sistemi yerleştirme teklifinin Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht'ten geldiğini söyledi.
Alman yetkililer ile telefonda görüşme yapacağı bilgisini paylaşan Blaszczak, "Ülkemizde ilave Patriot füze rampalarının konuşlandırılmasına ilişkin teklifi memnuniyetle karşılıyorum. Bugünkü telefon görüşmesinde sistemin Ukrayna sınırına konuşlandırılmasını önereceğim" ifadesini kullandı.
Lambrecht, dün bir gazeteye verdiği demeçte, Almanya'nın geçen hafta, hava sahasını güvence altına almasına yardımcı olması için Varşova'ya Patriot füze savunma sistemi teklif ettiğini söylemişti.
Video Haberler
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Albayrak'tan ölen torunu için açıklama
- İstiklal'deki saldırıya ilişkin yeni gelişme
- Dünyaca ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
- Oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar
- ‘Cumhurbaşkanı adayı’ açıklaması
- İstiklal Caddesi'nde 'bombalı paket şakası' iddiası
- Torunu hayatını kaybetti...
- ‘Katil' diye sesleniyordu, el sıkıştı
- Matrah uyanıklığı
- Protokolde yeni ayrıntılar ortaya çıktı