Almanya teklif etti, Polonya kabul etti: Ukrayna sınırına konuşlandırabilir

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkeye Almanya'dan gelen Patriot füze savunma sistemi yerleştirme teklifine sıcak baktıklarını belirterek, "Bugünkü telefon görüşmesinde sistemin Ukrayna sınırına konuşlandırılmasını önereceğim." dedi.

AA
21 Kasım 2022 Pazartesi, 13:35
Almanya teklif etti, Polonya kabul etti: Ukrayna sınırına konuşlandırabilir
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Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Polonya'ya Almanya'dan gelen Patriot füze savunma sistemi yerleştirme teklifinin Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht'ten geldiğini söyledi.

Alman yetkililer ile telefonda görüşme yapacağı bilgisini paylaşan Blaszczak, "Ülkemizde ilave Patriot füze rampalarının konuşlandırılmasına ilişkin teklifi memnuniyetle karşılıyorum. Bugünkü telefon görüşmesinde sistemin Ukrayna sınırına konuşlandırılmasını önereceğim" ifadesini kullandı.

Lambrecht, dün bir gazeteye verdiği demeçte, Almanya'nın geçen hafta, hava sahasını güvence altına almasına yardımcı olması için Varşova'ya Patriot füze savunma sistemi teklif ettiğini söylemişti.


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