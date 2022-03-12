Almanya'da kombilere 'Putin' ayarı

12 Mart 2022 Cumartesi, 17:27

Rusya-Ukrayna krizi sonrası ekonomi, spor, kültür ve savunma alanlarında pek çok yaptırımla karşı karşıya kalan Rusya'ya yönelik protesto çağrılarının ardı arkası kesilmiyor.

Krize, Almanya'nın Rus gazına bağımlılığı üzerinden yaklaşan Katapult (Mancınık) dergisi, tercih edilen ısı ayarlarının Rusya'ya yansımalarını sınıflandırarak protestoları yeni bir boyuta taşıdı.

- Buna göre, en üst seviye olan beşinci kademeyi tercih etmeniz halinde, "Putin 1 tank satın alıyor."

- Dördüncü kademede "Ruble ruloları desteleniyor."

- Üçüncü kademede Ukrayna'ya yardımcı oluyorsunuz.

- İkinci kademede Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski size teşekkür ediyor.

- Birinci kademede ise Ukrayna bayrağını sembolize eden mavi ve sarı renkte birer kalp bulunuyor.

Mart 2015'te kurulan dergi güncel olayları infografikler ve haritalarla anlatıyor.

ALMANYA İÇİN RUS GAZININ ÖNEMİ

Elektrik üretiminin yüzde 15,3'ünü doğal gaz ile karşılayan Almanya'da hanelerin yüzde 41,5'i doğal gaz ile ısınıyor.

2021 verilerine göre Almanya, ham petrol ithalatının yüzde 34'ünü, doğal gaz ihtiyacının ise yüzde 32'sini boru hatları vasıtasıyla Rusya'dan yapıyor.