Almanya'da Noel pazarına araç daldı: 2’si ağır 6 yaralı
Almanya'nın Düsseldorf şehrinde bir aracın yayaların arasına dalması sonucu 2’si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.
Almanya'nın Kuzey - Ren Vestfalya eyaletinde yer alan Düsseldorf şehrindeki Konigsallee Bulvarı’nda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü SUV tipi aracıyla yayaların arasına daldı. Kazada 2’si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.
Kazanın yaşandığı bölge polis tarafından güvenlik kordonu altına alınırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kazayı saldırı olarak değerlendirmeyen polis, 84 yaşındaki araç sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kazanın meydana gelmiş olabileceği üzerinde duruyor.
Sürücünün sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.
Kazanın olduğu alanın Noel pazarına yakın olması daha önce Almanya'da düzenlenen terör saldırılarını akıllara getirdi.
Video Haberler
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarihi bina eğitime açıldı
- Erdoğan 'çağrı' yaptı, Bahçeli ise hedef aldı
- 'Asla unutmayın'
- Savcılık ifadesi ortaya çıktı: 'Çok üzgünüm'
- 'Atanmış bürokratın seviyesi' diyerek paylaştı
- 'Sadece öğretmenlik yapıp ölse...'
- İşte İstiklal bombacısının tam ifadesi!
- 'Belli bakanlıklar verilebilir'
- Fersoy ve İşiten'den duygulandıran paylaşım
- Defne Joy Foster'ın annesinden 'Hıncal Uluç' açıklaması