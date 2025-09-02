Cumhuriyet Gazetesi Logo
Anaokulu öğretmeni yarım kilo kokainle yakalandı

Anaokulu öğretmeni yarım kilo kokainle yakalandı

2.09.2025 11:54:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
Takip Et:
Anaokulu öğretmeni yarım kilo kokainle yakalandı

İsrail polisi, Kudüs’te düzenlediği operasyonda, bir anaokulu öğretmeni ve suç ortağını, yarım kilo kokain ve yüklü miktarda nakit para ile yakaladı. Olay, ülkede büyük şaşkınlık yarattı.

Kudüs Bölge Polisi’ne bağlı dedektifler, öğle saatlerinde bir alışveriş merkezinde şüpheli hareketler sergileyen iki kişiyi takibe aldı. 

Üzerlerinde yapılan aramada, yaklaşık yarım kilo, 'kokain olduğu değerlendirilen madde' ile yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. 

Polis, söz konusu miktarın 'kişisel kullanımın çok ötesinde' olduğunu vurguladı.

ÖĞRETMEN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Her ikisi de 30’lu yaşlarında olan şüpheliler gözaltına alınırken, kadın zanlının anaokulu öğretmeni olduğu ortaya çıktı. 

İki kişi, Kudüs Bölge Polisi’nin Gençlik Suçlarıyla Mücadele Birimine götürülerek sorguya alındı.

Polis, salı günü şüphelilerin yeniden mahkemeye çıkarılacağını ve tutukluluk sürelerinin uzatılmasını talep edeceklerini bildirdi. Bu süre içinde soruşturmanın derinleştirileceği ifade edildi.

İlgili Konular: #öğretmen #kokain #anaokulu #Torbacı