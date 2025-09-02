Anaokulu öğretmeni yarım kilo kokainle yakalandı

Kudüs Bölge Polisi’ne bağlı dedektifler, öğle saatlerinde bir alışveriş merkezinde şüpheli hareketler sergileyen iki kişiyi takibe aldı.

Üzerlerinde yapılan aramada, yaklaşık yarım kilo, 'kokain olduğu değerlendirilen madde' ile yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

Polis, söz konusu miktarın 'kişisel kullanımın çok ötesinde' olduğunu vurguladı.

ÖĞRETMEN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Her ikisi de 30’lu yaşlarında olan şüpheliler gözaltına alınırken, kadın zanlının anaokulu öğretmeni olduğu ortaya çıktı.

İki kişi, Kudüs Bölge Polisi’nin Gençlik Suçlarıyla Mücadele Birimine götürülerek sorguya alındı.

Polis, salı günü şüphelilerin yeniden mahkemeye çıkarılacağını ve tutukluluk sürelerinin uzatılmasını talep edeceklerini bildirdi. Bu süre içinde soruşturmanın derinleştirileceği ifade edildi.