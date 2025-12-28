Özgür Özel Cumhuriyet'e açıklamış, çağrı yapmıştı: Saray'dan 'Erdoğan-İHA' yanıtı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gazetemize yaptığı röportaja yanıt verdi.

Özel röportajda, Ankara semalarında düşürülen İHA hakkında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan iki saat boyunca talimat gelmediğini ifade etmişti.

Özel, "Şu anda bir hava aracını düşürme yetkisi Erdoğan’da. Erdoğan’dan iki saat boyunca talimat gelmiyor. Değilse söylesinler. Daha denizin üstünde İHA’yı düşürme imkanımız vardı" şeklinde konuşmuştu.

SARAY'DAN YANIT GELDİ: YETKİ GENELKURMAY'DA

DMM'den yapılan yazılı açıklamada, Özgür Özel'in ifadelerine yanıt verildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat beklendiği iddiasının, "Açık bir dezenformasyon" olduğu belirtilen açıklamada, "Halihazırda yürürlükte olan ve hava sahasının yönetimi ve savunmasında kullanılan 'Angajman Kuralları Direktifi' dokümanı kapsamında düşürme yetkisi Genelkurmay Başkanlığımızda olup, olay günü gelişmeler çerçevesinde bu yetki kullanılmak üzere gecikmeksizin Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza devredilmiştir" denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bazı basın yayın organlarına yansıyan bir İHA’nın düşürülmesine yönelik Sayın Cumhurbaşkanımızdan talimat beklendiği yönündeki iddialar açık bir dezenformasyondur.

Bilindiği üzere 15 Aralık’ta Karadeniz yönünden hava sahamıza yaklaşan bir İHA, tespit edilmesinin ardından F-16’larımız tarafından takip edilmiş ve barış dönemi prosedürlerinin tamamlanmasını müteakip güvenli bir bölgede kontrollü bir müdahaleyle vurularak düşürülmüştür.

İHA’nın Sayın Cumhurbaşkanımızdan talimat beklendiği için veya menşei kaygı yarattığı için geç düşürüldüğü iddiaları açık bir dezenformasyondur.

Halihazırda yürürlükte olan ve hava sahasının yönetimi ve savunmasında kullanılan “Angajman Kuralları Direktifi” dokümanı kapsamında düşürme yetkisi Genelkurmay Başkanlığımızda olup, olay günü gelişmeler çerçevesinde bu yetki kullanılmak üzere gecikmeksizin Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza devredilmiştir.

Eksik ve yanlış bilgilerden oluşan ve gerçeklerle bağdaşmayan bu tarz spekülatif açıklamalar halkımızı yanlış yönlendirmeye ve devletimize olan güveni sarsmaya yönelik art niyetli açıklamalardır. Kamuoyunun dezenformasyonlara karşı sadece resmi kaynaklarca yapılan açıklamaları dikkate alması önem teşkil etmektedir."