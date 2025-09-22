Angelina Jolie’den ABD’de ifade özgürlüğü uyarısı: 'Ülkemi tanıyamıyorum'

Ünlü oyuncu Angelina Jolie, San Sebastián Film Festivali’ndeki açıklamasında, Amerika’daki ifade özgürlüğü üzerindeki tehditlere dikkat çekti.

The Guardian’ın haberine göre gazeteciler “Bir sanatçı ve Amerikalı olarak korktuğun şey ne?” diye sorunca Jolie şu yanıtı verdi:



“Çok zor bir soru. Ülkemi seviyorum ama şu sıralar ülkemi tanıyamıyorum."

Jolie, “Ailemin ve arkadaşlarımın uluslararası olduğu bir dünyada büyüdüm. Benim bakış açım eşitlikçi, birleşik ve uluslararasıdır. Kişisel ifadeleri ve özgürlükleri sınırlayan her şeyin tehlikeli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Jolie’nin sözleri, ünlü komedyen Jimmy Kimmel’in programının sonlandırılmasının ardından geldi. Kimmel, Charlie Kirk’ün ölümüne dair yaptığı yorumlar nedeniyle eleştirilmişti. Programın askıya alınması, Disney ve ABC’nin sansür uyguladığına dair tepkilere yol açtı.

Hollywood yıldızları da bu karara karşı seslerini yükseltti. Olivia Rodrigo, Pedro Pascal ve Mark Ruffalo, ifade özgürlüğünü savunarak Kimmel’in programının askıya alınmasını eleştirdi. Mark Ruffalo, mevcut hükümetin tutumunu faşist rejimlere benzeterek, özgürlükleri savunmak için topluca hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Damon Lindelof ve Tatiana Maslany ise Kimmel’in yeniden göreve başlamaması durumunda Disney’i boykot edeceklerini açıkladı.

Bu gelişmeler, ABD’de sanatsal özgürlük ve hükümet müdahalesi konusundaki tartışmaları alevlendirdi. Sanatçılar ve kamuoyu, ifade özgürlüğü ve sansür konularında daha fazla farkındalık ve eylem çağrısında bulunduklarını açıkladı.