Antik piramitte silahlı saldırı: Turistlere ateş açtı, intihar etti

Başkent Mexico City yakınlarında bulunan ve her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Teotihuacán, ülkenin en çok ziyaret edilen tarihi alanları arasında yer alıyor.

Saldırının, antik kentteki ünlü Ay Piramidi çevresinde gerçekleştiği bildirildi. Olay sırasında bölgede bulunan turistler silah sesleri üzerine panik içinde kaçmaya başladı.

Meksika Eyaleti Güvenlik Bakanı Cristóbal Castañeda Camarillo, yaralananlar arasında iki Kolombiyalı, bir Rus ve bir Kanadalının bulunduğunu açıkladı.

Polis ekipleri olay yerinde bir silah, kesici alet ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Yetkililer saldırganın kimliğini henüz açıklamazken, olayın nedeni konusunda da resmi bilgi paylaşılmadı. İlk bulgulara göre saldırının organize suç örgütleriyle bağlantılı olmadığı değerlendiriliyor.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, saldırıdan derin üzüntü duyduğunu belirterek mağdurlar ve aileleriyle dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Sheinbaum, güvenlik kabinesine olayın tüm yönleriyle soruşturulması ve gerekli desteğin sağlanması talimatı verdiğini açıkladı.

Saldırı, 2026 Dünya Kupası’nın Mexico City’de başlayacak ilk maçına yaklaşık yedi hafta kala yaşandı.

Teotihuacán’da yaz aylarında Dünya Kupası kapsamında turistlere yönelik gece gösterileri düzenlenmesi planlanıyordu.