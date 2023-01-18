Arabaya servis yapılan camdan baristayı kaçırmaya çalıştı

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 17:17

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 17:24

Washington eyaletine bağlı Auburn'da 16 Ocak sabah erken saatlerde güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, baristanın kamyonetteki kişiye para üstünü uzattığı görüldü.

Sürücü bunun ardından çalışanın kolunu çekip 'kablo bağıyla' çalışanı zapt etmeye çalıştı. Baristanın karşı koymasının ardından saldırgan uzaklaştı.

The Auburn Police Department is asking for any information to help identify a suspect that attempted to abduct a barista during the early morning hours of 1/16/2023. pic.twitter.com/w8qzJQs5ZA — Auburn WA Police Dept (@AuburnWAPolice) January 17, 2023

DÖVMESİ SAYESİNDE FARK EDİLDİ, TUTUKLANDI

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; yetkililer, sol kolunda "Chevrolet" yazan bir dövmeye sahip zanlının salı tutuklandığını duyurdu. Auburn polisi, halkın kendilerine çok yardımcı olduğunu bildirdi.

Polis sözcüsü Kolby Crossley videoyu sosyal medyada paylaştıktan sonra çok sayıda ipucu telefonu aldıklarını belirtti.

Saldırının gerçekleştiği mekanın yakınındaki bir başka kahve dükkanı olan Jump Start'ın müdürü Kelli Jackson, "Bu kesinlikle dehşet verici" dedi ve ekledi:

"Böyle şeylerin olması biraz sinir bozucu."