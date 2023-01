Arabaya servis yapılan camdan baristayı kaçırmaya çalıştı

Washington eyaletine bağlı Auburn'da 16 Ocak sabah erken saatlerde güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, baristanın kamyonetteki kişiye para üstünü uzattığı görüldü.

Sürücü bunun ardından çalışanın kolunu çekip 'kablo bağıyla' çalışanı zapt etmeye çalıştı. Baristanın karşı koymasının ardından saldırgan uzaklaştı.

The Auburn Police Department is asking for any information to help identify a suspect that attempted to abduct a barista during the early morning hours of 1/16/2023. pic.twitter.com/w8qzJQs5ZA