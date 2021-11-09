Arap Birliği’nden Beyrut ziyareti

09 Kasım 2021 Salı, 04:00

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi’nin Yemen ile ilgili olarak Riyad yönetimini eleştiren açıklamalarının ardından Beyrut ile kimi Körfez ülkeleri arasında patlak veren diplomatik krizde Arap Birliği devreye girdi. Kardahi, daha önce katıldığı ve 27 Ekim’de yayımlanan bir televizyon programında Husiler ve Yemen’e ilişkin bir soru üzerine Riyad’ı suçlayıcı ifadeler kullandığı bir değerlendirmede bulunmuştu. “Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine” ilişkin soruya Kardahi, “Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen’de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor” yanıtını vermişti.

RİYAD İLE DİYALOG VURGUSU

Kardahi bu açıklamaları bakan olmadan önce yaptığını belirtmiş, Başbakan Necip Mikati ise yaptığı açıklamada, söz konusu ifadelerin hiçbir şekilde Lübnan’ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile olan siyasetini yansıtmadığını savunmuştu. Ancak Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Yemen, Lübnan’daki büyükelçisini geri çağırmış, Lübnan’ın elçilerini ise istenmeyen kişi ilan etmişti.

Gerilim, Lübnan’da ekonomik ve siyasi krizin sürdüğü dönemde geldi. Beyrut’taki temasları kapsamında dün Cumhurbaşkanı Mişel Aun, Başbakan Mikati ve Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bu Habib ile bir araya gelen Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, “Krizi çözmek için bir başlangıç noktası bulduğunu, çözüme yönelik ilerleme kaydedildiğini” söyledi. Aun ise “Arap Birliği’nin Suudi Arabistan ile kardeş ilişkilerini düzeltme konusundaki girişimlerini memnuniyetle karşıladıklarını” kaydetti. “Riyad-Beyrut arasındaki gerilimin çözülmesi için iki ülke arasında dürüst bir diyaloğun gerektiği, bunun için herhangi bir adımı atmaktan kaçınmayacakları” vurgusu yaptı.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada da Mikati’nin ülkesinin Körfez ile ilişkilerinin iyileştirilmesi için çaba sarf edeceklerini söylediği kaydedildi. Öte yandan Başbakan Mikati, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile öngörüşmelerde ilerleme kaydettiklerini ve revize edilmiş kurtarma planının bu ay sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.