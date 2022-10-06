Arap Birliği'nden İngiltere'ye büyükelçilik tepkisi: Tek taraflı uygulamaları reddediyoruz

06 Ekim 2022 Perşembe, 14:05

Arap Birliği Sözcüsü Cemal Ruşdi, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Sekreter Ebu Gayt'ın İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin toplantısına video konferans yöntemiyle katıldığını belirtti.

Açıklamada konuşmasına yer verilen Ebu Gayt, sözlerinin başında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için taziyede bulundu ve İngiltere Kralı 3.Charles'ı da tahta çıkışı dolayısıyla tebrik etti.

Ebu Gayt, İngiltere Başbakanı Liz Truss'un ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyeti konusunda yaptığı son açıklamalardan derin endişe duyduklarını ifade ederek, Arap Birliği'nin Kudüs'ün tarihi ve yasal statüsü ile uluslararası hukuku ihlal eden her türlü tek taraflı uygulamaları reddettiğini aktardı.

İngiliz hükümetinden, Filistinliler ve İsrailliler arasındaki nihai çözüm için üzerinde anlaşmaya varılan bir formül olarak "iki devletli çözüme" bağlı kalmasını isteyen Ebu Gayt, iki devletli çözümün sahada uygulanma olasılığını tehdit edecek her türlü hukuka aykırı eylemden kaçınılması gerektiğini kaydetti.

Ebu Gayt, İngiliz hükümetine, İsrail işgalini sona erdirmeye ve 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devleti kurulmasına yol açacak anlamlı bir barış sürecini başlatmak için eylem planları ve aktif politikaları izleme çağrısında da bulundu.