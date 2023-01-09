Araştırma: Enerji içeceği erkeklerde saç dökülmesine neden oluyor

Yayınlanma: 09.01.2023 - 12:29

Güncelleme: 09.01.2023 - 12:29

Saç dökülmesi ülkemizde ve dünyada, hem kadınlarda hem de erkeklerde sıklıkla rastlanan bir durum ve kişiye bağlı olarak pek çok farklı nedeni olabilir. Bazen sadece genetik nedenlerle saç dökülmesine rastlanabilir. Ayrıca yaş, stres, anksiyete, kalitesiz uyku ve diyet gibi başka faktörler de buna yol açabilir.

Ancak bir grup uzman, enerji içecekleri de dahil olmak üzere şekerli içeceklerin özellikle erkeklerde saç dökülmesini hızlandırdığını tespit etti.

BİN ERKEK ÜZERİNDE ÇALIŞTILAR

Pekin'deki Tsinghua Üniversitesi'nden bilim insanlarının, 1.000 erkek üzerinde yaptıkları bir çalışmadan elde edilen bulgular, Nutrients adlı hakemli bilimsel dergide yayınlandı.

Uzmanlar, söz konusu çalışma kapsamında çok miktarda enerji içeceğinin yanı sıra gazlı içecekler, spor içecekleri ve hatta şekerli çay ve kahve tüketen erkeklerin de saç dökülmesi riskinin diğerlerine göre daha yüksek olduğunu tespit etti.

ÇARPICI SONUÇ

Uzmanlar, dört aylık bir süre boyunca 18 ila 45 yaşları arasındaki 1.000 Çinli erkek üzerinde çalışmalar yürüttü. Erkeklerin yeme ve içme alışkanlıkları bir günlükte toplandı ve ruh sağlıklarıyla ilgili de kayıtlar tutuldu. Çalışma kapsamında, deneye katılan erkeklerden her hafta belirlenen içeceklerden bir ila üç litre arasında tüketmeleri istendi.

Araştırma kapsamında, her gün birden fazla şekerli içecek tüketen erkeklerin, söz konusu içeceklerden herhangi birini tüketmeyen diğer erkeklere kıyasla saç dökülmesi yaşama risklerinin yüzde 42 daha fazla olduğu tespit edildi.

Öte yandan, anksiyete sorunları olduğunu belirtenlerin yanı sıra fast food yiyen ve yeterince sebze tüketmeyenlerin de saç dökülmesi riskinin daha yüksek olduğu tespit edildi.

BESLENME EKSİKLİĞİ

The Sun'a konuşan dermatolog Dr. Sharon Wong, şu ifadeleri kullandı:

"Saç folikülü hücreleri vücuttaki en hızlı bölünen ikinci hücrelerdir ve iyi dengelenmiş sağlıklı bir diyetin tüm besin maddelerine ihtiyaç duyarlar. Buna yağsız proteinler, iyi karbonhidratlar, yağlar, vitaminler ve mineraller de dahildir, ancak saç için tek bir süper gıda yoktur. Saç, hayatta kalmak için gerekli bir yapı olmadığından, vücut saç büyümesi için besin kullanımına öncelik vermez. Beslenme eksiklikleri ve ani diyetler saç incelmesi ve dökülmesinin yaygın bir nedenidir..."