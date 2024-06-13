Araştırma: Kuzey Pasifik'te beklenen Cascadia depremi sanılandan daha büyük olacak

Yayınlanma: 13.06.2024 - 10:44

Güncelleme: 13.06.2024 - 10:44

Science Daily dergisinin haberine göre, ABD Ulusal Bilim Vakfının (NSF) girişimiyle yapılan araştırmada, Kuzey Pasifik'te yer alan Cascadia yitim zonu boyunca deniz tabanının altındaki birçok karmaşık yapı hakkında kapsamlı veriler elde edildi.

Kanada'nın British Colombia eyaleti ile ABD'nin Washington ve Oregon eyaletleri açıklarında 41 günlük bir çalışma neticesinde elde edilen verilerde, Cascadia yitim zonunda yer alan yer kabuğundaki iki tabakanın birbirine doğru kaydığı belirlendi.

Araştırmacılar, kullandıkları yeni teknolojilerle bu tabakaların şekli ve hareketlerine ilişkin elde ettikleri verilerin, endişe verici büyüklükte depremler ve dev dalgalar üretebileceğini gösterdiğini belirtti.

"TAHMİN EDİLENİN ÜZERİNDE"

Araştırmada elde edilen verilerle, meydana gelmesi beklenen bir sonraki Cascadia depreminin büyüklüğü ve yerine ilişkin tahminlerin daha isabetli olduğunu kaydeden araştırmacılar, bölgedeki yer kabuğundaki levhalarda yaşanan hareketliliğin, tahmin edilenin üzerinde bir büyüklükteki deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu değerlendiriyor.

Araştırmacılar, söz konusu veriler ışığında, bölgede meydana gelecek muhtemel büyük depremin zamanı konusunda ise tahmin yürütmenin oldukça zor olduğunu kaydetti.

Bölgede meydana gelmesi muhtemel depremin büyüklüğünün 9 ve üzeri olabilecek potansiyele sahip olduğunu ifade eden araştırmacılar, bunun, 2011'de Japonya'da Fukuşima nükleer felaketine neden olan depreme benzer bir etki oluşturabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

SON BÜYÜK DEPREM 300 YIL ÖNCE MEYDANA GELDİ

Kanada Doğal Kaynaklar'da sismolog olan John Cassidy, Global News'e yaptığı açıklamada, son 10 bin yılda bölgede 19 büyük depremin yaşandığını belirterek "Yani tahmini olarak her 4 yüz veya 5 yüzyıla bir deprem denk geliyor" dedi.

Bölgedeki son büyük depremin Ocak 1700'de yaşandığına işaret eden Cassidy, araştırmada elde edilen verilerin, "beklenen büyük deprem"e hazırlık açısından önemli bilgiler sunduğunu söyledi.

Dünyadaki tüm depremlerin yüzde 90'ı, büyük depremlerin ise yaklaşık yüzde 80'i "ateş çemberi" olarak adlandırılan Pasifik Deprem Kuşağı'nda meydana geliyor. Tektonik depremler, deprem çeşitleri arasında dünya üzerinde meydana gelen sarsıntıların tamamına yakınını oluşturuyor.