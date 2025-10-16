Ateşkesi ihlal etti: İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı!

İsrail, Lübnan ile geçtiğimiz yıl kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor.

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde birden fazla noktaya hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Mazraat Sinay köyü yakınlarındaki Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek, vurulan yerler arasında Hizbullah'ın geçen yıl yaşanan çatışmalarda yıkılan tesislerini yeniden inşa etmek için beton ürettiği bir tesisin bulunduğu ifade edildi.

"Sınır Tanımayan Yeşiller" adlı çevre örgütünün kullandığı bir tesisin de vurulduğu aktarılan açıklamada, "tesisin sivil görünüm altında Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısını yeniden inşa etmek amacıyla faaliyetlerini gizlemek için kullanıldığı" iddia edildi.

6 KİŞİ YARALANDI

6 KİŞİ YARALANDI

İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik hava saldırılarında altı kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Sayda kentine bağlı Bnaafoul’da bir, Nebatiye’ye bağlı Ansar’da ise beş kişi yaralandı. İsrail ordusu saldırıların Hizbullah’a ait tesisleri hedef aldığını belirtirken, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, sivillerin hedef alındığını öne sürerek saldırıları "ateşkesin açık bir ihlali" olarak nitelendirdi.

Avn, İsrail’i "ekonomik toparlanmayı engellemeye ve ulusal istikrarı baltalamaya yönelik sistematik bir politika izlemekle" suçladı.