ATM'nin açığını bulan adam milyonlarca dolar çekti

12 Eylül 2022 Pazartesi, 16:12

Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan Dan Saunders, bir gece ATM yoluyla kredi kartından birikim hesabına 200 dolar aktarmaya çalıştı, ancak ATM Saunders'ın isteğini kabul etmeyerek kartını geri verdi.

Bu durumu çok tuhaf bulan Saunders, neler olacağını merak ederek, bu kez de birikim hesabından 200 dolar çekmeyi denedi ve bunun işe yaradığını gördü.

Saunders, ardından makineyi test etmeye başladı ve önce 200, daha sonra 500, son olarak da 600 dolar çekti ve gelen paranın bir sonu olmadığını fark etti.

Unilad'te çıkan habere göre, gece 1 ila 3 arası İnternet bağlantısı kopan ATM, kayıtlara geçirmeden sınırsız para çekimine olanak tanıyordu.

BİR "ROCK YILDIZI" GİBİ YAŞADI

Saunders, duruma ilişkin demecinde, "İlk gün 2000 dolar harcadım ancak hesabımdaki para eksilere düşmesin diye ikinci gün 4000 dolar aktardım" ifadelerini kullandı.

Saunders sözlerine şöyle devam etti, "Geceleri istediğim işlemi yapabiliyordum, ancak gündüz olunca hesabımdaki para eksiye düşüyordu. Bu döngüde, hızlı hareket ettiğim sürece, sistemi kandırarak milyonlarca dolarım olduğunu düşünmesini sağlayabiliyordum..."

Bu yöntem sayesinde 4 aydan uzun bir süre milyoner gibi yaşayan Saunders, oldukça lüks aktiviteler deneyimleme şansını yakalamıştı.

"Eğer hayal gücün ve paran varsa, insanların en çılgın hayallerini yaşamalarına yardım edebilirsin" diyen Saunders, özel jetlerle uçtu, arkadaşlarının öğrenci borçlarını ödedi ve hatta evsiz insanlara gece kalmaları için yer tesis etti.

Saunders, istediği her şeyi satın alarak ve deliler gibi eğlenerek adeta bir "rock yıldızı" gibi yaşadı.

RÜYASINDA SWAT EKİPLERİNİ GÖRDÜ

Saunders, zaman zaman bankadan, yapılan büyük harcamaların kendisine ait olup olmadığını soruşturan telefonlar alsa da ona hiç bir zaman dolandırıcılık faaliyetleri sorulmadı.

Hiç kimse oyununu fark etmemiş olsa da Saunders kabuslar görmeye başlamıştı. Bir keresinde SWAT ekiplerinin, kaldığı otel odasına geldiğini gören Saunders bu durumu, "Kabustan kan ter içinde uyanmıştım" şeklinde anlattı.

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Yaşadığı büyük hesaplaşmaların sonucunda kendisini bankaya ihbar eden Saunders, "Başının büyük belada olduğu ve polisin yakında kendisiyle iletişime geçeceği" haberini aldı, ancak polis 2 yıl boyunca onunla hiç bir iletişim kurmadı.

Yaşadığı gerginlik ve suçluluk duygusu yüzünden psikiyatriste giden Saunders, sonunda polise teslim oldu ve 12 ay hapse mahkum edildi.

Mahkeme sonrası 18 ay "topluma hizmet cezası" ile cezalandırılan Saunders, eski işi olan barmenliğe geri döndü ve şu anda hayatını kitaplaştırıyor, hatta hikayesi bir filme uyarlanmaya hazırlanıyor.