Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye uyarı: Ayrım gözetmeksizin uygulamalı
21-22 Ekim'de bir araya gelen Avrupa Konseyi, dün karar metnini yayınladı.
2005’ten beri Almanya’yı yöneten Angela Merkel’e veda eden Avrupa Konseyi, iki günlük zirvenin ardından bir karar metni hazırladı.
Avrupa Konseyi karar metninde Türkiye’ye uyarıda bulundu. Metnin 17 ve 18’inci maddelerinde Türkiye ile ilgili ifadeler yer alırken, Ankara’nın 2016 yılında AB ile imzalanan mülteci anlaşmasına uyması gerektiği de hatırlatıldı.
17’nci maddede, Türkiye, Ürdün, Lübnan gibi ülkelere Suriyeli mültecilere finansal destek sağlayacağını yenilediği belirtilirken 18’inci maddede ise, "Avrupa Konseyi, Türkiye’ye 2016’da AB-Türkiye arasında imzalanan anlaşmaya tamamen ve ayrım gözetmeksizin uygulaması çağrısında bulunuyor, buna Kıbrıs Rum Kesimi de dahil" denildi.
Karar metninde, Türkiye’nin adı verilmeden bir uyarıda daha bulunuldu. Metinde, "Avrupa Konseyi, üçüncü ülkelerin mültecileri siyasi sebeplerle silah olarak kullanmasını kabul etmeyecektir. AB sınırlarına bütün hibrid saldırıları kınıyoruz ve buna uygun şekilde karşılık vereceğiz” denildi.
Avrupa Birliği bu ifade ile son dönemde gerilimin tırmandığı Belarus’u işaret etse de Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, "Bu Türkiye’ye doğrudan olmayan bir mesaj, Türkiye de 2020’nin başlarında aynı taktiği uygulamıştı" yorumunu yaptı.
Kaynak: Sözcü
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