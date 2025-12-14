Avrupa'nın en güzel kasabaları belli oldu: Türkiye'de listede!

Avrupa’nın farklı ülkelerinden kasabaların yer aldığı listede, her biri kendine özgü yapısıyla öne çıkan noktalar sıralandı.



İşte güncel verilere göre Avrupa’nın en güzel 30 kasabası...

30. GURA HUMORULUI / ROMANYA

Romanya’nın kuzeydoğusunda, Suceava bölgesinde yer alan Gura Humorului kasabası, Bukovina’nın tarihi bölgesinde bulunuyor. 1904 yılında şehir statüsü kazanan yerleşim, 2005’te tatil beldesi ilan edildi. Kasabanın nüfusu 12 binin üzerinde.

29. KOTOR / KARADAĞ

UNESCO tarafından koruma altına alınan Kotor, Karadağ’ın Adriyatik kıyısındaki en bilinen kasabalarından biri olarak öne çıktı. Avrupa’nın en güney fiyordu olarak bilinen Kotor Körfezi çevresindeki tarihi yapılar ve doğal manzaralar, kasabayı cazip kılan unsurlar arasında yer aldı.

28. OHRID / KUZEY MAKEDONYA

Ohrid Gölü kıyısında kurulu olan Ohrid, Balkanlar’ın en eski yerleşimlerinden biri olarak listede kendine yer buldu. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan kent, tarihi sokakları ve göl manzarasıyla dikkat çekti.

27. MONSANTO / PORTEKİZ

Portekiz’in en turistik köylerinden biri olan Monsanto, dev granit kayalar arasına inşa edilen evleriyle tanındı. “Portekiz’in en Portekizli kasabası” olarak anılan yerleşim, yıl boyunca turist ağırladı.

26. ZALIPIE / POLONYA

Polonya’nın güneyinde yer alan Zalipie köyü, çiçek motifleriyle süslenmiş evleriyle öne çıktı. Renkli cepheleri sayesinde ülkenin en dikkat çekici yerleşimlerinden biri olarak listede yer aldı.

25. SINT-MARTENS-LATEM / BELÇİKA

Belçika’nın Doğu Flanders bölgesinde bulunan Sint-Martens-Latem, sanat geçmişi ve sakin yaşam tarzıyla sıralamaya girdi.

24. RIQUIEWIR / FRANSA

Alsace bölgesinde yer alan Riquewihr, üzüm bağları ve Orta Çağ’dan kalma evleriyle dikkat çekti. Kasaba, fotoğraf tutkunlarının en çok ziyaret ettiği noktalardan biri olarak gösterildi.

23. SAINT-CIRQ-LAPOPIE / FRANSA

Fransa’nın güneybatısındaki Lot bölgesinde bulunan Saint-Cirq-Lapopie, tarihi yapıları ve kayalık tepelere kurulu mimarisiyle listede 23. sırada yer aldı.

22. PORVOO / FİNLANDİYA

Helsinki’nin doğusunda, Finlandiya Körfezi kıyısında yer alan Porvoo, özellikle kış aylarında turistlerin ilgisini çekti.

21. KOPRİVŞTİTSA / BULGARİSTAN

Bulgaristan’da Topolnitsa Nehri üzerinde kurulu olan Koprivştitsa, Osmanlı döneminden kalma yapıları ve halk müziği festivalleriyle tanındı.

20. SOPRON / MACARİSTAN

Avusturya sınırında yer alan Sopron, doğa yürüyüş rotaları ve tarihi kent dokusuyla sıralamada yer aldı.

19. REINE / NORVEÇ

Norveç’in Lofoten Adaları’nda bulunan Reine, Kuzey Kutup Dairesi’ne yakın konumu ve eşsiz manzarasıyla dikkat çekti.





18. BERNKASTEL-KUES / ALMANYA

Mosel Nehri kıyısında yer alan Bernkastel-Kues, bağları ve tarihi yapılarıyla Almanya’dan listeye giren kasabalardan biri oldu.

17. QUEDLINBURG / ALMANYA

Tarihi 9. yüzyıla uzanan Quedlinburg, İkinci Dünya Savaşı’ndan zarar görmeden günümüze ulaşan mimarisiyle öne çıktı.

16. MARIANSKE-LAZNE / ÇEKYA

Çekya’nın ünlü kaplıca kentlerinden biri olan Marianske-Lazne, doğayla iç içe konumuyla listede yer aldı.

15. VLKOLINEC / SLOVAKYA

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Vlkolinec, geleneksel ahşap evleriyle tanındı.

14. PIRAN / SLOVENYA

Adriyatik kıyısındaki Piran, Orta Çağ mimarisini yansıtan yapılarıyla dikkat çekti.

13. SETENIL DE LAS BODEGAS / İSPANYA

Kayaların altına inşa edilen evleriyle tanınan Setenil de las Bodegas, İspanya’nın Endülüs bölgesinde yer aldı.

12. VISBY / İSVEÇ

Gotland Adası’ndaki Visby, Orta Çağ surları ve tarihi dokusuyla UNESCO listesinde bulunuyor.

11. SOGLIO / İSVİÇRE

Dağlarla çevrili Soglio kasabası, doğal manzaraları ve granit taş evleriyle öne çıktı.

10. GÖLYAZI / TÜRKİYE

Listede Türkiye’den yer alan tek kasaba Bursa’nın Gölyazı beldesi oldu. Uluabat Gölü kıyısında bulunan Gölyazı, su seviyesinin yükseldiği dönemlerde evlerin gölle iç içe görünmesi nedeniyle “Küçük Venedik” olarak anıldı.





9. ROVINJ / HIRVATİSTAN

Istria Yarımadası’nda yer alan Rovinj, tarihi merkezi ve sahil şeridiyle dikkat çekti.

8. LEFKARA / KIBRIS

El işi nakışlarıyla dünyaca tanınan Lefkara, kültürel mirasıyla listeye girdi.

7. HINDELOOPEN / HOLLANDA

Hollanda’nın Friesland bölgesinde bulunan Hindeloopen, müzeleri ve geleneksel mimarisiyle sıralamada yer aldı.

6. LECH / AVUSTURYA

Alpler’de bulunan Lech, Avrupa’nın en seçkin kayak ve tatil kasabalarından biri olarak gösterildi.

5. CONWY / GALLER

Orta Çağ kalesi ve surlarıyla bilinen Conwy, Galler kıyısında dikkat çeken kasabalar arasında yer aldı.

4. PROCIDA / İTALYA

Renkli evleriyle tanınan Procida Adası, Akdeniz’in en dikkat çekici yerleşimlerinden biri olarak sıralamaya girdi.

3. CIVITA DI BAGNOREGIO / İTALYA

Kayalık bir tepe üzerine kurulu olan Civita di Bagnoregio, tarihi yapılarıyla öne çıktı.

2. BERAT / ARNAVUTLUK

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Berat, Osmanlı döneminden kalan camileri ve taş evleriyle dikkat çekti.

1. KILKENNY / İRLANDA

Listenin zirvesinde İrlanda’nın Kilkenny kenti yer aldı. Nore Nehri kıyısındaki kasaba, tarihi yapıları ve kültürel zenginliğiyle Avrupa’nın en güzel kasabası seçildi.



