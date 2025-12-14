Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde iskele çöktü: 2 işçi yaralandı

İstanbul’da iş kazalarının sıkça yaşandığı Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde bir kez daha kaza meydana geldi. Tuzla Tersane Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir tersanede, yapımı devam eden bir gemide çalışan işçilerin bulunduğu inşaat iskelesi çöktü.

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, gemi inşaatı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken iskelede bulunan iki işçi düşerek yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçilere ilk müdahale olay yerinde yapılırken, emekçiler ambulanslarla Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.