Avustralya’da kreş skandalı: Dede yanlış çocuğu eve götürdü

Avustralya’nın Sidney kentinin güneyindeki Bangor semtinde bulunan First Steps Learning Academy adlı kreşte skandal bir olay yaşandı. Pazartesi günü torununu almak için kreşe gelen bir dede, loş bir odada uyuyan başka bir çocuğu yanlışlıkla eve götürdü.

Olay, bir yaşındaki çocuğun annesi kreşe geldiğinde ortaya çıktı. Çocuğunu bulamayan anne, yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı:

“Tarifi mümkün olmayan bir his. Bana dedenin kim olduğunu, kimin çocuğunu alması gerektiğini, hatta neye benzediğini bile söyleyemediler. Sadece şortlu yaşlı bir adam olduğunu söylediler.”

“SUÇ TAMAMEN KREŞİN”

Kreşlerde güvenlik protokolüne göre çocuklar yalnızca ebeveyn, yasal vasi ya da önceden tanımlı kişiler tarafından teslim alınabiliyor. Ancak annenin açıklamasına göre, bu kurallar ihlal edildi. Annenin dedeye tepki göstermediği de öğrenildi:

“Ona kızgın değiliz, onu suçlamıyoruz. Suç tamamen kreşin.”

Yanlış çocuğu eve götüren adamın eşi ise kocasının büyük üzüntü yaşadığını belirterek, “Hatasını kabul etti. Farkına vardığında çocuğu hızla geri götürdü” dedi.

GÖREVLİ AÇIĞA ALINDI

Kreş yönetimi ise olayda ihmali bulunan çalışanın açığa alındığını açıkladı. First Steps Learning Academy yöneticisi Trisha Hastie, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu son derece üzücü ve münferit olay için ailelerden içtenlikle özür diliyoruz. Hiçbir kreşimizde böyle bir şey yaşanmadı. Bu olayın bir daha tekrarlanmaması için prosedürleri güçlendirdik.”

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.