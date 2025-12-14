Avustralya’da plajda katliam: Hanuka etkinliği hedef alındı

Avustralya polisi, pazar günü Sidney’in en işlek noktalarından biri olan Bondi Plajı’nda silah seslerinin duyulması ve yaralıların bildirilmesi üzerine geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu.

New South Wales (NSW) Polisi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Operasyon devam ediyor. Halktan bölgeden uzak durmalarını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yerel basında yer alan bilgilere göre saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Sydney Morning Herald, olay yerinde birçok yaralı bulunduğunu yazarken, Sky News ve ABC televizyonları plajda yerde yatan kişilerin görüntülerini yayınladı.

Olayın tanıklarından 30 yaşındaki Harry Wilson, gazeteye yaptığı açıklamada, “En az 10 kişinin yerde yattığını gördüm. Her yer kan içindeydi” dedi.

Avustralya polisi, gerçekleşen saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

HANUKA ETKİNLİĞİ SALDIRISINDA SALDIRI

Avustralya Yahudileri İcra Konseyi Eş Genel Başkanı Alex Ryvchin, Sky News’e verdiği röportajda saldırının, gün batımıyla başlayan Yahudi bayramı Hanuka’yı kutlamak amacıyla plajda düzenlenen bir etkinlik sırasında gerçekleştiğini söyledi.

Ryvchin, “Bu, Yahudi toplumunun bir araya gelip mutlu bir günü kutladığı bir etkinlikti. Eğer bilinçli şekilde hedef alındıysak, bu hiçbirimizin hayal edemeyeceği ölçekte korkunç bir durum” ifadelerini kullandı.

Ryvchin, medya danışmanının saldırıda yaralandığını da açıkladı.

X’te paylaşılan videolarda, art arda silah sesleri ve polis sirenleri duyulurken, Bondi Plajı’ndaki insanların panik içinde kaçıştığı görülüyor.

Bir başka videoda ise iki kişinin polis tarafından küçük bir yaya köprüsünde yere yatırıldığı, polis ekiplerinin şüphelilerden birine kalp masajı yaptığı anlar yer aldı. Görüntüler Reuters tarafından henüz doğrulanmadı.

BAŞBAKANLIKTAN UYARI

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese’nin sözcüsü, “Bondi’de aktif bir güvenlik durumu olduğunu biliyoruz. Bölgede bulunanların NSW Polisi’nin yönlendirmelerini takip etmelerini istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Saldırı, Sidney’de yaklaşık 11 yıl önce yaşanan Lindt Cafe baskınının yıldönümüne çok yakın bir tarihte gerçekleşti.

2014’teki saldırıda silahlı bir kişi 18 kişiyi rehin almış, 16 saat süren operasyonun ardından iki rehine ve saldırgan hayatını kaybetmişti.