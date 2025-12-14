İspanya’da domuz vebası alarmı: 90 belediye karantinaya alındı

İspanya’nın Katalonya özerk yönetimi, yabani domuzlarda tespit edilen Afrika domuz vebası vakalarının ardından bölgede acil durum ilan etti. Yetkililer, ölü halde bulunan yabani domuzlarda 13 vakanın doğrulandığını açıkladı.

Salgın nedeniyle 6 kilometrelik bir “bulaş bölgesi” ve bunun çevresinde 20 kilometrelik daha geniş bir “enfekte alan” oluşturuldu. Bu bölgelerde hayvan hareketlerine ve tarımsal faaliyetlere sıkı kısıtlamalar getirildi.

Yetkililer, hastalığın kaynağına ilişkin soruşturmayı derinleştirirken, salgının Barselona’nın kuzeyindeki Bellaterra’da bulunan Hayvan Sağlığı Araştırma Merkezi’nden (CReSA) sızmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

İspanya Ulusal Biyogüvenlik Komisyonu tarafından hazırlanan bir raporda, söz konusu laboratuvarda kasım ayı sonunda Afrika domuz vebasının farklı türleriyle iki deney planlandığı, aynı dönemde ise laboratuvara sadece metreler uzaklıkta ilk enfekte yabani domuzun ortaya çıktığına dikkat çekildi.

İNSAN SAĞLIĞINA ETKİSİ YOK

Kuzey İrlanda Tarım, Çevre ve Kırsal İşler Bakanlığı, Afrika domuz vebasının domuzlar için “son derece bulaşıcı” bir viral hastalık olduğunu, akut vakalarda yüksek ölüm oranlarına yol açtığını açıkladı.

Yetkililer, hastalığın domuz gribinden farklı olduğunu, virüsün insanlara bulaşmadığını ve insan sağlığı açısından bir risk oluşturmadığını vurguladı.

İspanyol makamlar, salgının ülkenin yıllık yaklaşık 7,7 milyar sterlin değerindeki domuz eti ihracatına zarar vermemesi için yoğun çaba harcıyor. Buna rağmen 40’tan fazla ülkenin İspanya’dan domuz eti ithalatına yasak getirdiği bildirildi.

ON BİNLERCE YABANİ DOMUZ İTLAF EDİLEBİLİR

Birleşik Krallık Ulusal Domuz Yetiştiricileri Birliği’ne göre, Katalonya yönetimi salgının yayılmasını önlemek amacıyla yabani domuz popülasyonunu azaltmayı değerlendiriyor. Yetkililer, 30 binden fazla yabani domuzun itlaf edilebileceğini açıkladı.

Afrika domuz vebası vakaları Avrupa’da 17 ülkede görüldü. Bu ülkeler arasında Bulgaristan, Almanya, İtalya, Polonya, Romanya, Rusya ve Ukrayna yer alıyor.

Hastalık Asya’da da yayılmış durumda. Çin, Hong Kong, Kuzey Kore, Vietnam, Tayland ve Malezya’nın yanı sıra Dominik Cumhuriyeti, Haiti ve Güney Afrika dahil bazı Afrika ülkelerinde de vakalar doğrulandı.