Avustralya'daki Bondi Plajı saldırısı terör soruşturması kapsamında

Avustralya polisi, Sydney’in Bondi Beach bölgesinde Hanuka etkinliğine düzenlenen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının faillerinin, saldırıdan kısa süre önce Filipinler’e seyahat ettiğini açıkladı. Polis, saldırının terör örgütü IŞİD’den ilham alan bir terör eylemi olarak soruşturulduğunu duyurdu.

Saldırı, Avustralya’da yaklaşık 30 yılın en kanlı kitlesel silahlı saldırısı olarak kayıtlara geçti. Olayın, Yahudi toplumunu hedef alan bir terör eylemi olduğu değerlendiriliyor.

Can kaybı 16’ya yükselirken, ölenler arasında saldırganlardan biri olduğu belirtilen 50 yaşındaki Sajid Akram da bulunuyor. Polis tarafından vurulan Akram’ın 24 yaşındaki oğlu ve saldırıya yardım ettiği iddia edilen Naveed Akram ise ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.

Avustralya Federal Polisi, baba ve oğlun geçen ay Filipinler’e gittiklerini ve seyahatin amacının soruşturulduğunu açıkladı. Filipinler Göçmenlik yetkilileri, iki ismin 1 Kasım’da Manila’ya giriş yaptığını, ardından Davao’ya geçtiklerini ve 28 Kasım’da ülkeden ayrıldıklarını bildirdi.

Yetkililere göre baba Hindistan pasaportu, oğlu ise Avustralya pasaportu taşıyordu.

Filipinler’de, özellikle ülkenin güneyinde, geçmişte IŞİD bağlantılı yapıların faaliyet gösterdiği biliniyor. Bu grupların etkisinin son yıllarda azaldığı ancak tamamen ortadan kalkmadığı ifade ediliyor.

“BU BİR DİN DEĞİL, TERÖR ÖRGÜTÜ MESELESİ”

Avustralya Federal Polisi Komiseri Krissy Barrett, düzenlediği basın toplantısında, “İlk bulgular, saldırının IŞİD’den ilham alan bir terör eylemi olduğunu ve baba-oğul tarafından gerçekleştirildiğini gösteriyor” dedi.

Barrett, “Bunlar bir dinin değil, bir terör örgütüyle özdeşleşmiş kişilerin eylemleridir” ifadelerini kullandı.

Polis, genç Akram’a ait olduğu belirtilen araçta el yapımı patlayıcı düzenekler ile IŞİD’le bağlantılı iki el yapımı bayrak bulunduğunu açıkladı.

Yetkililere göre saldırganlar, yaklaşık 10 dakika boyunca etkinlik alanında yüzlerce kişiye ateş açtı. Olay sırasında panik yaşanırken, çok sayıda kişi kaçmaya ve sığınacak yer aramaya çalıştı.

Ortaya çıkan görüntülerde, genç saldırganın geçmişte Sydney banliyölerindeki tren istasyonları önünde İslam üzerine vaazlar verdiği görülüyor. Yetkililer, nasıl radikalleştiğini ve şiddete yöneldiğini araştırıyor.

ANMA ALANI OLUŞTURULDU

Yetkililer, saldırıdan kurtulan 25 kişinin Sydney’deki çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü açıkladı.

Bondi Beach’te geçici bir çiçek anıtı oluşturulurken, İsrail’in Canberra Büyükelçisi Amir Maimon bölgeyi ziyaret ederek hayatını kaybedenler için çiçek bıraktı.

Maimon, “Yahudi inancına sahip Avustralyalılar ibadetlerini kamera, güvenlik ve kapalı kapılar ardında yapmak zorunda kalıyor. Bu kabul edilemez” dedi.

ANTİSEMİTİZM UYARISI

Avustralya’da son 16 ayda artan antisemitik saldırılar, ülkenin istihbarat kurumlarının da gündeminde. Ulusal istihbarat teşkilatı, antisemitizmi hayata yönelik en büyük tehditlerden biri olarak tanımlıyor.

Saldırı sırasında silahlı saldırganlardan birine müdahale ederek silahını alan iki çocuk babası 43 yaşındaki Ahmed al Ahmed, Sydney’de hastanede tedavi görüyor.

Al Ahmed, dünya genelinde “kahraman” olarak anılırken, ABD Başkanı Donald Trump da kendisine övgüde bulundu.

Ahmed al Ahmed için başlatılan bağış kampanyasında şu ana kadar 1,9 milyon Avustralya doları toplandı.