Avustralya'da uyuşturucu baskınları hız kesmiyor

26 Ağustos 2022 Cuma, 09:41

Avustralya'da polis, ağustosta 1,8 ton uyuşturucu ele geçirdi.

Yetkililer, yaptıkları açıklamada, Orta Doğu'dan Sidney'e gelen bir uyuşturucu çeşidinin mermer kalıplara gizlenerek gönderildiğini bildirdi.

Bu ayın başlarında Botany Limanı'na gelen 24 konteynerde gizlenmiş 748 kilogram uyuşturucu bulunması üzerine 3 kişi tutuklandı.

Geçen hafta ise aynı limana gelen 19 konteynerde 1060 kilogram uyuşturucu bulundu. Aynı yöntemle saklanan uyuşturucuların Birleşik Arap Emirlikleri'nden gönderildiği kaydedildi.

Polis Şefi John Watson, uyuşturucu miktarını "şaşırtıcı" olarak nitelendirirken, uyuşturucunun geldiği kaynak açısından odaklarının Orta Doğu bölgesi olacağını ancak sadece bu bölgeyle sınırlamayacaklarını belirtti.

Avustralya'da Nisan 2019'da Bangkok'tan Melbourne'e hoparlörler içine gizlenerek gönderilen yaklaşık 1,8 ton uyuşturucu ele geçirilmişti.