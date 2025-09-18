Aynı suçtan affedildi, tekrar yakalandı: Elektrikli scooter ile marketten et çaldı

İngiltere’de 63 yaşındaki Malcolm Ravenhill, elektrikli engelli scooter ile girdiği marketten 250 sterlinden fazla değerde biftek çaldı. Geçtiğimiz hafta benzer bir suçtan ertelenmiş ceza alan Ravenhill, bu kez tutuklanarak hapse gönderildi.

2 Eylül sabahı Peterborough kentindeki Orton Goldhay bölgesinde bulunan bir Co-op marketine giren Ravenhill, scooterını et reyonunun yanına park etti.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, müşteri ve çalışanların gözleri önünde paketlenmiş etleri aracının arkasına doldurduktan sonra hızla mağazadan ayrıldığı görüldü.

Ravenhill, sadece altı gün önce Peterborough Sulh Ceza Mahkemesi’nde sekiz ayrı hırsızlık suçunu kabul etmiş ve “ertelenmiş hapis cezası” ile ikinci bir şans tanınmıştı. Ancak kısa süre içinde aynı suçu tekrar işledi.

Polis ekipleri, marketin CCTV görüntülerinden kimliğini belirlediği Ravenhill’i evinde yakalayarak gözaltına aldı. Sanık, bu kez mahkeme tarafından bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

“DERS ALMADIĞI AÇIK”

Spree Suçlu Takımı’ndan PC Sam Malton, “Ravenhill, ertelenmiş cezaya rağmen ders çıkarmamış bir suçlu. Eylemlerinin başkaları üzerindeki etkisini hiç düşünmedi. Tekrar yakalanıp cezalandırıldığı için memnunum” dedi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’ne (ONS) göre, Mart 2025’e kadar geçen bir yılda 530 binden fazla market hırsızlığı vakası bildirildi. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 20 artışa işaret ediyor.

Yetkililer, artışın temel nedenleri arasında hayat pahalılığını ve ekonomik zorlukları gösteriyor. Perakendeciler ise sahte ürün kutuları kullanma, daha fazla güvenlik görevlisi istihdam etme ve çalışanlara vücut kamerası takma gibi önlemler almaya başladı.