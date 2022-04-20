Azerbaycan gaz üretimini yüzde 13,5 artırdı

20 Nisan 2022 Çarşamba, 16:16

Küresel piyasada petrol ve gaz üretiminin dinamikleri tartışılırken, Azerbaycan gaz üretimini artırmaya devam ediyor.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR, Azerbaycan'ın 2022'nin ilk çeyreğinde gaz üretimini yüzde 13,5 artırdığını bildirdi. Ulusal petrol ve gaz üretimi sırasıyla 8,3 milyon ton ve 11,8 milyar metreküp olarak gerçekleşti.

Şirket, 1,9 milyon tondan fazla petrol ve 1,9 milyar metreküp gaz üretti. Petrol ve gaz üretimi bir önceki yıla göre kademeli olarak arttı. Ayrıca şirket, dünya pazarına yaklaşık 4,1 milyon ton ham petrol ihraç etti.

GAZ İHRACATINDA YÜZDE 14,7'LİK BÜYÜME YAŞANDI

SOCAR, Gürcistan'a da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,6 artışla 770 milyon metreküp doğalgaz ihraç etti.

Şirket, "SOCAR, hem kendi imkanlarıyla ürettiği ham petrolü hem de SOCAR ve Azerbaycan'ın uluslararası konsorsiyumların petrol üretimindeki paylarını ihraç ediyor" açıklamasında bulundu.

Azerbaycan'dan toplamda yaklaşık 6,7 milyon ton petrol ve 5,9 milyar metreküp gaz ihraç edildi. Ülkenin gaz ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7'lik bir büyüme kaydedildi.

AZERBAYCAN'DA DOĞAL GAZ TÜKETİMİ ARTTI

Ayrıca şirketin Azerbaycan'daki rafineri kompleksinde yaklaşık 1,6 milyon ton petrol ve 948 milyon metreküp doğalgaz işlendi. Petrol rafinerisi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 arttı.

Ülkede doğalgaz tüketimi yüzde 9,3 artarak yaklaşık 4,8 milyar metreküpe ulaştı. Karbamid ve metanol tesislerinin üretimindeki keskin artışın yanı sıra yerli gaz arzının yüzde 96,3'e yükselmesi, ülkedeki gaz tüketiminin artmasına neden oldu.

SOCAR SONDAJ ÇALIŞMALARINI ARTIRDI

SOCAR, 2022'nin ilk çeyreğinde, bir önceki yıla göre 2,7 kat daha fazla olan 18.000 metreden fazla sondaj çalışması gerçekleştirerek sondaj performansını artırdı.

SOCAR ayrıca, 2021 yılında şirketin tek başına veya ana hissedar olarak işlettiği sahalarda petrol ve gaz üretimini sırasıyla yüzde 6,5 ve yüzde 7 oranında artırdı. SOCAR'ın petrol ve gaz üretimi sırasıyla 7,9 milyon ton ve 7,9 milyar metreküp oldu.