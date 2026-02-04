Azerbaycan ile İsrail'den yapay zeka mutabakatı

Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'de temaslarda bulunduğunu belirtti.
Bakan Nebiyev, temasları kapsamında İsrail Başbakanlık Ofisi Ulusal Yapay Zeka Direktörlüğü ile mutabakat zaptı imzaladıklarını ifade etti.
İmza töreninde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da hazır bulunarak konuşma yaptığını aktaran Nebiyev, ardından belgenin gelecekteki uygulama mekanizmalarını görüştüklerini vurguladı.
Nebiyev, toplantıda, siber güvenlik, dijitalleşme ve uzay konularında da görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.