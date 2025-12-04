Azerbaycanlı muhalif siyasetçi Gültekin Hacıbeyli İstanbul’da gözaltına alındı

T24'te yer alan habere göre Hacıbeyli, 29 Kasım gecesi polis ekiplerince kaldığı adreste gözaltına alınarak Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü. Hacıbeyli’nin, Azerbaycan’ın resmi makamları tarafından 'darbe girişimine destek vermekle' suçlandığı ve Türkiye’ye bu yönde bildirimde bulunulduğu ifade ediliyor.

"HUKUKİ TEMELİ YOK"

Gültekin Hacıbeyli, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada gözaltı sürecinin hukuki bir temeli olmadığını savunarak, Türkiye’den Azerbaycan’a iade edilmesi halinde siyasi gerekçelerle tutuklanacağını söyledi.

Hacıbeyli, yaptığı açıklamada 25 Eylül’de Türkiye’ye giriş yaptığını ve üç aylık yasal kalış süresinin henüz dolmadığını belirtti. Türkiye’de ayrıca geçerli bir iki yıllık oturma iznine sahip olduğunu vurgulayan Hacıbeyli, ülkede bulunduğu süre boyunca herhangi bir kural ihlali veya suç teşkil eden bir davranışta bulunmadığını ifade etti. Kendisi hakkında uygulanan G-82 tahdit kodunun, genellikle “kamu güvenliği için tehdit oluşturan yabancılar” için kullanıldığını söyleyen Hacıbeyli, bu değerlendirmenin kendi durumu açısından yanlış ve hukuki dayanaktan yoksun olduğunu savundu.

"SUÇLAMALAR SİYASİ"

Azerbaycan’da muhalefet partilerinin oluşturduğu Milli Şura’nın üyesi olan ve yaklaşık 10 yıl boyunca Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde Azerbaycan’ı temsil eden Hacıbeyli, açıklamasında siyasi geçmişine de dikkat çekerek kendisine yöneltilen suçlamaların siyasi nitelikte olduğunu söyledi.

Hacıbeyli, Azerbaycan’a gönderilmesi hâlinde haksız yere suçlanıp tutuklanacağını belirterek Türk makamlarına şu çağrıda bulundu:

“Bu karar yalnızca bana yönelik bir haksızlık olmayacak, aynı zamanda Azerbaycan muhalefeti üzerindeki baskıların desteklenmesi anlamına gelecektir. Türkiye’nin, hukuka aykırı bir sınır dışı işlemi yapmaktan kaçınmasını temenni ediyorum.”

Gültekin Hacıbeyli hakkında yürütülen idari işlem süreci ise henüz sonuçlanmış değil. Avukatları, iade kararına karşı Türkiye’de hukuki itirazların başlatıldığını bildirdi. Türk makamlarından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.