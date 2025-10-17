BAE bankaları Türkiye’ye akın ediyor: Milyon dolarlık krediler akıyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli bankalar, Türkiye’deki yatırımlarını hızla artırıyor. Siyasi belirsizliklerin yabancı yatırımcıları uzaklaştırdığı bir dönemde, Emirlik bankaları yüz milyonlarca dolarlık kurumsal kredilerle Türkiye pazarında etkisini genişletiyor.

Bloomberg'in haberine göre, son beş ayda Emirates NBD Bank PJSC ve Dubai Islamic Bank PJSC (DIB), aralarında Turkcell ve A101 gibi devlerin de bulunduğu şirketlere toplam 440 milyon dolar tutarında kredi sağladı.

DIB ayrıca, Türk Hava Yolları için İslami finansman modeliyle özel bir kredi anlaşması düzenledi.

Bu hamle, 2023 yılında açıklanan 51 milyar dolarlık BAE yatırım taahhüdü sonrası başarısızlıkla sonuçlanan bazı anlaşmalara rağmen iki ülke arasındaki sermaye akışını yeniden canlandırdı.

BAE BANKALARINDAN KALICI ADIMLAR

Emirati finans kuruluşları, Türkiye’de yalnızca kredi vermekle kalmıyor; yerel ofisler açarak Türk bankacılarla ekiplerini genişletiyor.

BAE’nin 2023’te Türkiye ile imzaladığı kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması sonrası, Körfez bankaları ilk etapta Türk bankalarına kredi sağlamıştı.

Bloomberg verilerine göre, Emirates NBD ve Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Türkiye’deki sendikasyon kredilerinde sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

TÜRK ŞİRKETLERİ İÇİN “CAN SUYU”

Habere göre, yüksek faiz politikaları ve kredi sınırlamaları nedeniyle Türk şirketleri için finansmana erişim zorlaşmışken, Körfez sermayesinden gelen bu kaynak “can suyu” niteliğinde.

Merkez Bankası’nın döviz kredilerini kısıtlaması ve faiz oranlarını yüzde 40 seviyesinde tutması, iç piyasadaki kredi maliyetini yükseltti.

Habere göre, Körfez bankalarının hamlesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “ortodoks ekonomi politikalarına dönüşüyle birlikte artan güvenin de göstergesi” olarak görülüyor.

Yabancı yatırımcılar, Türkiye’nin döviz rezervlerini güçlendirmesini ve temerrüt riskinin azalmasını olumlu değerlendiriyor. Ancak, yargı süreçlerinde yaşanan siyasi tartışmalar, yatırımcı açısından temkinli bir tablo yaratmaya devam ediyor.

TÜRK BANKACILAR KÖRFEZ'DE

BAE merkezli bankalar, Türkiye operasyonlarını büyütmek için İstanbul’dan deneyimli bankacıları transfer ediyor. Bu eğilim, BAE’de hızla büyüyen Türk göçmen topluluğunu da destekliyor.

Pandemi sonrası dönemde ve siyasi ilişkilerin normalleşmesiyle, BAE’deki Türk nüfusu 2020’den bu yana altı kat artarak 60 bine ulaştı.

Türk İş Konseyi Dubai & Kuzey Emirlikleri Finans Komitesi Başkanı Günsel Topbaş, birçok Türk finans uzmanının vergisiz gelir ve istikrarlı yaşam koşulları nedeniyle BAE’ye yöneldiğini belirtti.

Topbaş, “Türk bankacılar yerel pazarda güven ve dil avantajı sağlıyor. İş görüşmelerinde bile çoğu zaman Türkçe konuşmak tercih ediliyor” diye konuştu.