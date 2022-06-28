BAE duyurdu: Günlük petrol üretimi 3 milyon varilin üzerine çıktı

28 Haziran 2022 Salı, 15:07

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suheyl el-Mezrui, BAE'nin petrol üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suheyl el-Mezrui, ülkesinin günlük petrol üretiminin 3 milyon varilin üzerine çıktığını bildirdi.

Mezrui, BAE'nin günlük petrol üretiminin 3 milyon varilin üzerine çıktığını aktararak, bunun da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubundaki BAE için belirlenen günlük 3,168 milyon varillik üretimin tavanına yaklaşan bir oran olduğuna işaret etti.

Mezrui ayrıca, ülkesinin OPEC+ grubuyla varılan anlaşmaya süresinin sonuna kadar bağlı kalacaklarının altını çizdi.

Petrol fiyatlarının düşmemesi için BAE ve diğer üretici ülkelerde üretimin düştüğü yönünde iddialar gündeme gelmişti.

OPEC'e üye ülkelerin yarın gerçekleştirmesi planlanan toplantısından sonra OPEC+ grubunun da küresel petrol piyasalarındaki gelişmeleri ele almak üzere 30 Haziran'da toplantı yapması bekleniyor.