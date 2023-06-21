BAE'de Kurban Bayramı dolayısıyla 988 mahkum için af kararı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Kurban Bayramı dolayısıyla 988 hükümlü için af kararı çıkardı.

AA
Yayınlanma: 21.06.2023 - 13:29
BAE'de Kurban Bayramı dolayısıyla 988 mahkum için af kararı
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Ülkenin resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, Devlet Başkanı Bin Zayid'in çeşitli davalardan hüküm giymiş, cezaevlerindeki 988 kişinin salıverilmesi talimatı verdiği belirtildi.

Söz konusu kararın Kurban Bayramı münasebetiyle verildiği aktarılan haberde, Bin Zayid'in her yıl bayramda "aileleri sevindirme ve hüküm giymişlere yeni bir fırsat vermek üzere" bu yönde aflar çıkardığına işaret edildi.

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ramazan ayında da 1025 kişi için af kararı çıkarmıştı.


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