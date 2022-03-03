Bağdat'ta 'Rusya'yı destekliyoruz' yazılı dev Putin posteri asıldı

03 Mart 2022 Perşembe, 12:36

Bağdat'ın merkezinde yer alan Karrada bölgesinde bir cadde üzerindeki duvara gece yarısı kimliği belirlenemeyen bazı kişilerce dev Putin posteri asıldı.



"Rusya'yı destekliyoruz" ve "Başkanın arkadaşları" ifadelerinin yazılı olduğu dev poster, bölgeye gelen siyah üniformalı özel askeri güçler tarafından söküldü.

Irak hükümetinden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Son olarak Irak Merkez Bankası, hükümetten Rusya ile mali işlemleri durdurmasını talep etmişti.

