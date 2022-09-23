Bağımsızlığını ilan eden Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan devlet Türkiye oldu

23 Eylül 2022 Cuma, 10:13

Ermenistan ve Nahçıvan arasındaki bölgeyi kapsayarak Azerbaycan'ın iç bölgelerine doğru sınırı ilerleyen Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti geçen günlerde bağımsızlığını ilan etti.

Bağımsızlığın ilanının ardından Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti Türk devletlerinde kendilerini tanıtmak adına çalışma başlattı.

Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk ülke Türkiye oldu. İki ülke arasında ileriki süreçte ticari ve siyasi anlaşmaların yapılması bekleniyor. Ülke, Türkiye'nin Türk dünyası ile buluşmasında güvenli liman olacak.

ANKARA BEŞTEPE’DE TEMSİLCİLİK AÇILDI

Haberler.com'dan Yavuz Selvi'nin haberine göre Türk dünyasını yeniden buluşturmayı hedefleyen Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti, Türkiye'deki çalışmaları kapsamında ilk temsilciliğini Ankara Beştepe'de açtı. Temsilciliğin açılışını ülkenin Cumhurbaşkanı Rizvan Talibov ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehmet Ali Arslan yaptı. Talibov ve Arslan açılış nedeniyle bir takım değerlendirmelerde de bulundu.

''MİLLETİM ADINA GURUR DUYUYORUM''

Açılış kapsamında ilk olarak söz alan Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rizvan Talibov, "Göyçe Zengezur Türk Cumhuriyeti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başşehri Ankara'da ilk temsilciliğini açıyor olmasının devletim ve milletim adına mutluluğunu yaşıyorum. Biz bir millet iki devletiz" dedi.

"40 YILDAN BU YANA HAZIRLIK YAPIYORUZ"

Törende konuşan Göyçe- Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehmet Ali Arslan ise "40 yıllık bir hazırlık. Yine 44 günlük bir savaştan sonra, tabii mücadele ruhunu içinde barındıran dostlarımızla, mücadele ruhunu içinde barındıran kahraman askerlerimizle, Osmanlı topraklarında 1918 yılından beri günümüze kadar 100 yıl boyunca esir kalmış toprağı ve bağrımıza bir hançer gibi saplanmış olan o hançeri işte bugün burada tarihin karanlık sayfasına bir daha geri dönmemek üzere çıkarmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.