MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Türkiye-Rusya-Çin ittifakı’ önerisi dikkat çekti. Bahçeli önceki gün, son Kudüs tartışmalarına değinerek, “Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek ‘TRÇ’ ittifakının inşa ve ihya edilmesidir. TRÇ ittifakının da; Türkiye, Rusya ve Çin’den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir” sözlerini kullandı.

‘ANLAMSIZ VE ALTI BOŞ’

İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı, Emekli Büyükelçi Ahmet Kamil Erozan, Bahçeli’nin açıklamalarını Cumhuriyet’e değerlendirerek, “Bu hangi anlayışın ürünüdür? Anlamsız, altı boş şeylerden konuşuyorlar. Ekonomik işbirliği amaçlı mı bu teklifi getiriyor, strateji ve güvenlik anlayışıyla müttefiklik ilişkisi mi düşünüyorlar? Ortaya slogan gibi bir cümle atıyorlar ve herkes bunun üzerine çullanıyor” dedi. Erozan, Bahçeli’nin bu çıkışı, gündemi perdelemek amacıyla yapmış olabileceğini söyledi.

‘WASHİNGTON’DAN İZİN ALMALARI GEREK’

Ahmet Kamil Erozan, bu açıklama ciddiye alınacak olursa da, “Üçüncü dünyacı bir arayışın ifadesi gibi gözüküyor. Kendilerine göre İsrail bağlamından kaynaklanan sebeplerle, ‘Emperyalistlerle ilişkilerimizi bir tarafa koyacağız ve daha Avrasyacı bir politika güdeceğiz’ anlayışındalar. Ama bunun ne kadar gerçekçi veya Türkiye’nin güvenlik ihtiyaçları açısından ne kadar karşılığı vardır, buna şüpheyle bakarım. Moskova diyor, Moskova’dan gidip bir S-400 daha alalım o zaman” değerlendirmesinde bulundu.

Erozan ayrıca, Türkiye için Moskova ve Pekin’e giden yolun ‘Washington aktarmalı’ olduğunu söyleyerek, “Böyle bir ittifak için NATO’dan çıkılması lazım. Bunun yapılabilmesi için de Washington’la konuşulması lazım. İktidar açısından bugün bütün yollar Washington’a çıkıyor” sözlerini kaydetti.