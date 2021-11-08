Bahçelievler faciası İngiliz basınında: "Ameliyat sonrası aniden hastalandı ve öldü..."

08 Kasım 2021 Pazartesi, 15:01

Ekim ayında gerçekleşen ameliyatı başarılı geçen Brown, taburcu edilmesinin ardından dinlenmek üzere oteline döndü.

Ancak 28 yaşındaki genç kadın ameliyattan iki gün sonra 'aniden hastalandı' ve birkaç saat içinde öldü.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında S.G.B adlı bir plastik cerrah polis tarafından gözaltına alındı.

Plastik cerrahın ölmeden önce hastaya pansuman yaptığı belirlendi.

İngiliz basınından edinilen bilgilere göre genç kadının ölümüne neyin sebep olduğu hakkında henüz bir bilgi yok.

Genç kadının cesedi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketine götürüldü.