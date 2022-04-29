Bakan Çavuşoğlu, Venezuela'ya ziyaret gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk ve Venezuelalı iş insanlarıyla bir araya geldi.
Venezuela’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk ve Venezuelalı iş insanlarıyla bir araya geldi.
Görüşmeye dair sosyal medya hesabından Türkçe ve İspanyolca açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Venezuela ile ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi için Türk ve Venezuelalı iş insanlarıyla bir araya geldik. Ticaret ve yatırım imkanlarını ele aldık” ifadelerini kullandı.
#Venezuela ile ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi için Türk ve Venezuelalı iş insanlarıyla biraraya geldik. Ticaret ve yatırım imkanlarını ele aldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 29, 2022
Tratamos de oportunidades de comercio e inversión en la reunión con empresarios turcos y venezolanos. ???????? pic.twitter.com/9y3P3GkWQQ
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