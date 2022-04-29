Bakan Çavuşoğlu, Venezuela'ya ziyaret gerçekleştirdi

29 Nisan 2022 Cuma, 13:00

Venezuela’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk ve Venezuelalı iş insanlarıyla bir araya geldi.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından Türkçe ve İspanyolca açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Venezuela ile ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi için Türk ve Venezuelalı iş insanlarıyla bir araya geldik. Ticaret ve yatırım imkanlarını ele aldık” ifadelerini kullandı.