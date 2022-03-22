Bangladeş'in en büyük termik santrali faaliyete geçirildi
Bangladeş'te her haneye elektrik tedariki için ülkenin en büyük termik santrali resmi olarak faaliyete geçirildi.
Başbakan Şeyh Hasina, başkent Dakka'ya 153 kilometre mesafedeki güney sahil bölgesi Patuakhali'deki ülkenin en büyük termik santralinin açılışına katıldı.
Bunun Bangladeş'in kurucu lideri Bangabandhu Şeyh Mujibur Rahman'ın hayali olduğunu belirten Hasina, 2,48 milyar dolarlık projenin büyük bir başarı olduğunu söyledi.
Hasina, kırsal kesimlerin kalkınması için elektriğin ülkenin her köşesine taşınacağını kaydetti.
Bangladeş'in, Çin ile ortak bir girişimi olan kömür yakıtlı ultra-süper kritik elektrik santralinin, 1320 megavat kapasiteye sahip olduğu belirtildi.
Proje ile Bangladeş, çevre dostu, ultra-süper kritik teknolojiyi kullanan dünyada 13., Güney Asya'da 7. ülke oldu.
Hükümet verilerine göre, 170 milyon nüfuslu ülkenin enerji üretim kapasitesi şubatta rekor kırarak 25 bin megavat sınırını aştı.
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