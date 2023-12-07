Basra Körfezi'nde tansiyon yükseliyor: 2 gemiye el koydu

İran, Basra Körfezi'nde 210 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı öne sürülen 2 gemiye el koydu.

AA
Yayınlanma: 07.12.2023 - 12:46
Basra Körfezi'nde tansiyon yükseliyor: 2 gemiye el koydu
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Tesnim Haber Ajansı'na göre, Hürmüzgan Başsavcısı Mücteba Kahramani, konuya ilişkin bilgi verdi.

Kahramani, "Deniz güvenlik güçleri, Keşm Adası civarında 210 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan 2 gemiyi ele geçirdi" dedi.

İranlı yetkili, geminin 14 kişilik mürettebatının gözaltına alındığını kaydetti.

İran, çarşamba günü de Basra Körfezi'nde 4 milyon 580 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı öne sürülen 2 tankere el koymuştu.


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