Basra Körfezi'nde tansiyon yükseliyor: 2 gemiye el koydu

Yayınlanma: 07.12.2023 - 12:46

Güncelleme: 07.12.2023 - 12:46

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Hürmüzgan Başsavcısı Mücteba Kahramani, konuya ilişkin bilgi verdi.

Kahramani, "Deniz güvenlik güçleri, Keşm Adası civarında 210 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan 2 gemiyi ele geçirdi" dedi.

İranlı yetkili, geminin 14 kişilik mürettebatının gözaltına alındığını kaydetti.

İran, çarşamba günü de Basra Körfezi'nde 4 milyon 580 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı öne sürülen 2 tankere el koymuştu.