İran'dan Azerbaycan mesajı: İlişkiler doğru yolda

Yayınlanma: 06.12.2023 - 10:31

Güncelleme: 06.12.2023 - 10:31

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov, Moskova'da düzenlenen ve Azerbaycan, İran, Kazakistan, Rusya ile Türkmenistan'ın bulunduğu Hazar Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısının oturum aralarında bir araya geldi.

Görüşmede, Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkilerin "doğru yolda" ilerlediğini ifade eden Abdullahiyan, iki ülke liderleri arasındaki son görüşmede ilişkilerin her alanda geliştirilmesi yönünde adımlar atıldığını hatırlattı.

Tahran ve Bakü arasında koridor açma, ticari işbirliği, yarım kalmış projeler konusunda da iyi anlaşmalar yapıldığını belirten Abdullahiyan, iki ülkenin ikili ilişkilere daha fazla ivme kazandırmak için ekonomik, kültürel, siyasi, güvenlik ve turizm alanlarını harekete geçirmeye çalıştıklarını kaydetti.