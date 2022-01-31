Belçika'da çalışanlara mesai saatleri dışında ulaşılamayacak

31 Ocak 2022 Pazartesi, 11:20

1 Şubat itibariyle Belçika'daki 65 bin devlet çalışanına mesai saatleri dışında ulaşılmayacak. Ertelenemeyecek anlaşmalar gibi bazı istisnalarda ise çalışanların aranacağı söylendi.

Belçika Kamu Yönetimi Bakanı Petra De Sutter, özel hayat ve çalışma hayatı arasındaki dengenin özellikle pandemide bozulduğunu söyledi.

"İŞTEN KOPMA HAKKI"

HaberTürk'ün haberine göre; Çalışanın mesai saati dışında gelen bir maile yanıt vermemesi gerektiğini belirten Sutter, çalışanın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamasını öngören uygulamayla verimliliğin artacağını söyledi.

Sutter, "işten kopma hakkı" olmadan çalışanların stresli ve tükenmiş bir ruh halinde olacağını söyledi.

Bunun özel sektörde de uygulanması için çalışmaların yapılacağı belirtildi.