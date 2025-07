Belçikalı vekilden İran’a suçlamalar: Türkiye’de beni kaçırmayı planladılar

Belçika Federal Milletvekili Darya Safai, 29 Temmuz Pazartesi günü sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, Belçika polisinin ve güvenlik servislerinin kendisine yönelik “alarm verici bir durum” hakkında bilgi verdiğini duyurdu.

Safai, “İran İslam Cumhuriyeti'nin beni kaçırmak ve Tahran’a götürmek istediğine dair ciddi bilgiler alındı. Bu, yalnızca bir milletvekilini kaçırmak değil, aynı zamanda işkence etmek ve infaz etmek anlamına geliyor” dedi.

Safai, İran istihbaratının kendisini Türkiye’de kaçırmayı planladığını belirtti ancak detay vermedi. Türkiye’den ise şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi.

Olası planın, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) Belçika parlamentosu tarafından "terör örgütü" olarak tanınmasının ardından devreye sokulduğu öne sürülüyor.

Today, the Belgian police and security services contacted me regarding an alarming situation concerning my safety.



They had received worrying information indicating that the Islamic regime in Iran wants to kidnap me and take me to Tehran.

