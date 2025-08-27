Berlusconi’nin skandallarla anılan villası satışta

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin “bunga bunga” partileriyle hafızalara kazınan Sardinya’daki lüks villası Villa Certosa, 500 milyon avro karşılığında satılmak üzere. Alıcıyla görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

İtalyan basınına göre adı açıklanmayan varlıklı bir Arap iş insanı, Sardinya’nın Porto Rotondo bölgesinde bulunan villayı satın almak için Berlusconi’nin çocuklarıyla görüşüyor. Eğer satış gerçekleşirse, dünyada satılan en pahalı konut olacağı belirtiliyor.

Villanın satışını Sotheby’s International Realty ile Knight Castle Real Estate üstleniyor.

68 odalı ana yapının yanı sıra villada yapay bir yanardağ, sahte Roma amfitiyatrosu, bir deniz mağarasına açılan gizli geçit, mozaiklerle süslü bir havuz ve dört konuk bungalovu bulunuyor.

2006’da yanardağın sahte patlaması kontrolden çıkınca, itfaiyenin müdahale etmek zorunda kaldığı da basına yansımıştı.

Villanın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise denizden girilebilen mağara. Mağaranın içindeki havuzda, deniz tanrısı Poseidon’un tasvir edildiği bir mozaik yer alıyor.

SKANDALLARLA ANILAN GEÇMİŞİ

Villa Certosa, yıllar boyunca Berlusconi’nin siyasetten çok özel hayatıyla gündeme geldi.

Eski başbakan burada George W. Bush, Vladimir Putin, Tony Blair gibi liderleri ağırlarken, villanın adı aynı zamanda ünlü “bunga bunga” partileri ile anıldı.

2009’da paparazziler, villada bikinili genç kadınları ve çıplak haldeki dönemin Çekya Başbakanı Mirek Topolánek’i görüntüledi. Fotoğraflar İtalya’da büyük skandal yaratmıştı.

Berlusconi’nin 2023’teki ölümünün ardından mülk, beş çocuğuna geçti. Fininvest şirketi, satışla ilgili çok sayıda teklif aldıklarını doğruladı ancak alıcıların kimliğini açıklamayı reddetti.