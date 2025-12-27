İstanbul'da facia gibi kaza... Esenyurt'ta işçi servisi şarampole yuvarlandı: Ölü sayısı artıyor!

İstanbul Esenyurt'ta akşam saatlerinde bir servis otobüsü şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR!

Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 7 kişi de yaralandı.

KADIN İŞÇİLERİ TAŞIYORDU

Şarampole yuvarlanan servisin kadın işçileri taşıdığı öğrenildi.

İşte ilk görüntüler...

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "Esenyurt İlçesi Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan bir servis minibüsü yağıştan dolayı boş araziye devrilmiştir. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. İlk belirlemelere göre olayda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır 7 kişi de yaralanmıştır. Yaralanan vatandaşlarımız, sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.