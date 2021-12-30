Beyaz Saray açıkladı: Biden ve Putin'in görüşeceği saat belli oldu
Washington yönetimi Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri sevkiyat yapmasına karşı Avrupalı müttefikleriyle ortak bir tepki arayışındayken, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün telefonda görüşecekler.
Beyaz Saray'ın Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne yaptığı açıklamada, iki liderin ABD ve Rusya arasında yapılacak olan güvenlik görüşmeleri ve Avrupa'daki gergin durumun da dahil olduğu çeşitli konular hakkında görüşeceklerini belirtti.
Beyaz Saray, görüşmenin TSİ 23.30'da yapılacağını açıkladı.
Horne, Başkan Biden'ın Ukrayna sınırındaki durumla ilgili Avrupa'daki liderlerle görüştüğünü ve Biden yönetimindeki yetkililerin de NATO, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile temasta olduklarını ifade etti.
Rusya'nın son iki ayda Ukrayna sınırının yakınına on binlerce askeri birlik konuşlandırması Batı'yı alarma geçirmişti. Rusya, Ukrayna'ya bağlı Kırım yarımadasını 2014'te ilhak ettikten sonra Ukrayna'nın doğusundaki Kiev karşıtı ayrılıkçı milisleri desteklemekteydi.
Biden ve Putin'in görüşmesine ek olarak, Rusya ve NATO 12 Ocak'ta bir toplantı yapmayı planlıyor. 13 Ocak'ta ise Moskova, Washington ve Avrupa devletlerinin katılacağı daha kapsamlı bir toplantı yapılacak.
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