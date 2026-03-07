Beyaz Saray'da İran için kara operasyonu tartışması

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’a sınırlı sayıda kara gücü gönderme ihtimalini özel görüşmelerde gündeme getirdiği öne sürüldü.

NBC News’ün haberine göre Trump, bu fikri Beyaz Saray’daki danışmanları ve bazı Cumhuriyetçi yetkililerle yaptığı görüşmelerde dile getirdi.

Haberde yer alan kaynaklara göre Trump, İran’a yönelik geniş çaplı bir kara işgali planından söz etmedi.

Bunun yerine belirli stratejik hedeflere yönelik operasyonlar için küçük bir ABD askeri birliğinin konuşlandırılmasını değerlendirdi.

Söz konusu birliklerin, belirli askeri görevleri yerine getirmek üzere sınırlı ve hedef odaklı operasyonlar gerçekleştirebileceği ifade edildi.

Trump’ın görüşmelerde, İran’da savaş sonrası döneme ilişkin vizyonunu da anlattığı aktarıldı.

Buna göre Trump’ın, Tahran ile Washington arasında petrol alanında işbirliği içeren bir model üzerinde durduğu belirtildi.

Haberde, bu yaklaşımın ABD ile Venezuela arasındaki enerji işbirliğine benzer bir yapı öngördüğü ifade edildi.

Kaynaklar, Trump’ın kara gücü gönderilmesine ilişkin henüz kesin bir karar almadığını belirtti.

İran ile yaşanan çatışmanın devam ettiği bir dönemde gündeme gelen bu iddia, ABD’nin bölgede atabileceği olası yeni askeri adımlara ilişkin tartışmaları da yeniden alevlendirdi.