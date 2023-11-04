Beyaz Saray'dan Ukrayna itirafı: Fonlar tükendi

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD’nin Kongre’nin tahsis ettiği fonların tükenmesi nedeniyle Ukrayna’ya askeri yardımı kıstığını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.11.2023 - 09:51
Beyaz Saray'dan Ukrayna itirafı: Fonlar tükendi
Abone Ol google-news

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin basın toplantısında konuştu.

Sputnik'in aktardığına göre, Karine Jean-Pierre, “Ukrayna’ya desteğimizi mümkün olduğu kadar uzun süreye yayabilmek için Pentagon'un envanterinden Ukrayna'ya daha küçük askeri teçhizat paketleri aktarmaya başlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Karine Jean-Pierre, Kongre’ye, Başkan Joe Biden’in ek 60 milyar dolarlık talebini acilen onaylama ve “ABD’nin Ukrayna’ya güçlü desteğini sürdürdüğünü” gösterme çağrısında bulundu.


Beyaz saray ABD

İlgili Haberler

Rusya, Ukrayna'da 10 bölgeyi vurdu

Rusya, Ukrayna'da 10 bölgeyi vurdu
Bakan Fidan, Alman ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü

Bakan Fidan, Alman ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
Rusya'dan karşı saldırı açıklaması: '90 bin Ukrayna askeri öldü'

Rusya'dan karşı saldırı açıklaması: '90 bin Ukrayna askeri öldü'

En Çok Okunan Haberler