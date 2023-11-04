Beyaz Saray'dan Ukrayna itirafı: Fonlar tükendi
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD’nin Kongre’nin tahsis ettiği fonların tükenmesi nedeniyle Ukrayna’ya askeri yardımı kıstığını belirtti.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin basın toplantısında konuştu.
Sputnik'in aktardığına göre, Karine Jean-Pierre, “Ukrayna’ya desteğimizi mümkün olduğu kadar uzun süreye yayabilmek için Pentagon'un envanterinden Ukrayna'ya daha küçük askeri teçhizat paketleri aktarmaya başlıyoruz” açıklamasında bulundu.
Karine Jean-Pierre, Kongre’ye, Başkan Joe Biden’in ek 60 milyar dolarlık talebini acilen onaylama ve “ABD’nin Ukrayna’ya güçlü desteğini sürdürdüğünü” gösterme çağrısında bulundu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Avukat Feyza Altun bu kez onları işaret etti
- Adada yaşayacak çifte 5.5 milyon TL verilecek
- Bu da 'uçan' parti devleti!
- 50 bin TL’lik biletler!
- Polat çiftine operasyonda yeni gelişme!
- İmamoğlu'ndan kritik buluşma!
- Ersan Şen'den şaşırtan 'Dilan Polat' çıkışı
- 'Trol savcı' göreve iade edildi
- Memur ve memur emeklisine enflasyon farkı belli oldu!
- Dolar/TL gelecek yıl ne kadar olacak?