Beyaz Saray'dan Ukrayna itirafı: Fonlar tükendi

Yayınlanma: 04.11.2023 - 09:51

Güncelleme: 04.11.2023 - 09:51

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin basın toplantısında konuştu.

Sputnik'in aktardığına göre, Karine Jean-Pierre, “Ukrayna’ya desteğimizi mümkün olduğu kadar uzun süreye yayabilmek için Pentagon'un envanterinden Ukrayna'ya daha küçük askeri teçhizat paketleri aktarmaya başlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Karine Jean-Pierre, Kongre’ye, Başkan Joe Biden’in ek 60 milyar dolarlık talebini acilen onaylama ve “ABD’nin Ukrayna’ya güçlü desteğini sürdürdüğünü” gösterme çağrısında bulundu.