Rusya, Ukrayna'da 10 bölgeyi vurdu

Yayınlanma: 02.11.2023 - 14:42

Güncelleme: 02.11.2023 - 14:42

Rusya'nın son 24 saatte 100'den fazla yerleşim yerini bombaladı. Bunun Ukrayna'nın 2023 yılında en yoğun saldırılara maruz kaldığı 24 saat olduğu belirtildi.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte düşman 10 farklı bölgede 118 yerleşim yerini bombaladı" dedi.

Klimenko, "Bu, yılın başından bu yana saldırıya uğrayan en yüksek şehir ve köy sayısı oldu” ifadelerini kullandı.

Ukrayna ayrıca Rusya'nın fabrika şehri Kremençuk'ta bir petrol rafinerisini vurduğunu ifade etti. Saldırıda can kaybı yaşanmasa da yangının söndürülmesi için yaklaşık 100 itfaiyecinin saatlerce uğraştığı ifade edildi.

Ukrayna hükümeti, Rusya'nın geçen sene yaptığı gibi kıştan hemen önce altyapıya saldırıları yoğunlaştıracağından endişe ediyor.