Bıçaklanan İranlı gazeteci, ülkesini suçladı: 'Devlet destekli saldırı'

Yayınlanma: 10.04.2024 - 12:49

Güncelleme: 10.04.2024 - 12:49

Londra merkezli yayın kuruluşu Iran International'da sunuculuk yapan 36 yaşındaki Pouria Zeraati, 29 Mart günü Wimbledon'da kimliği belirsiz üç saldırganın saldırısına uğradı.

Sky News'e konuşan Zeraati, bıçaklama saldırıda "çok kan kaybettiğini" söyledi.

Arabasına doğru yürürken bir adamın yanına gelerek kendisinden 3 sterlin nakit para istediğini söyleyen Zeraati, bozuk parası olmadığını söyleyince ikinci bir adamın daha yanına yaklaştığını ve "kendisini önünden sıkıca tuttuğunu" açıkladı.

"İLK BAŞTA GASP EDİLDİĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

İlk kişinin "kendisini bacağının arka tarafındaki uyluğundan bıçakladığını ve kişilerin çok hızlı bir şekilde kaçtıklarını" Zeraati, ilk başta soyulduğunu düşündüğünü ancak daha sonra telefonunun, saatinin ve cüzdanının hala yanında olduğunu fark ettiğini ve bunun yerine saldırının işiyle ilgili olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Zeraati, adamların kendisini öldürmek yerine zarar vermeye çalıştıklarını düşündüğünü belirterek, "Beni bacağımdan bıçakladılar, vücudumun herhangi bir yerinden bıçaklayabilirlerdi. Boynumdan bıçaklayabilirlerdi, kalbimden bıçaklayabilirlerdi. İnsanların özellikle hedefin öldüğünden emin olmak için amaçları var" dedi.

Zeraati, "Devlet destekli bir saldırı gibi görünüyor, ancak daha fazla soruşturma sonucunun ortaya çıkmasını beklememiz gerekiyor" diye konuştu.

"ŞU ANDA KORUMA ALTINDAYIM"

Zeraati, iyileşmekte olduğunu ve "fiziksel olarak çok daha iyi hissettiğini" belirterek, "Zihinsel olarak bunu atlatmak kesinlikle biraz zaman alıyor" ifadelerini kullandı

Güvenliğiyle ilgili bir soru üzerine Zeraati, "Elbette endişeliyim ve kaygılıyım. Şu anda koruma altındayız. Arkadaşlarımı ziyaret etmeme bile izin verilmiyor. Bütün bu durum endişe verici. Ama bu beni korkutmak ve susturmak için yapıldıysa, kesinlikle işe yaramıyor. Bu yaptığım işe, sahip olduğum platforma yönelik bir saldırıydı" dedi.

İran 'ın İngiltere'deki maslahatgüzarı Mehdi Hosseini Matin, saldırı hakkında, "Herhangi bir bağlantıyı reddediyoruz" açıklamasında bulundu.