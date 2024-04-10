İsrail'den İran'a meydan okuma: Saldırırsa, vuracağız

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İran topraklarından İsrail'e saldırı düzenlenmesi halinde karşılık vereceklerini ve İran'ı hedef alacaklarını belirtti.

AA
Yayınlanma: 10.04.2024 - 10:32
İsrail'den İran'a meydan okuma: Saldırırsa, vuracağız
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İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, X sosyal platformundan yaptığı paylaşımda İran'ı hedef aldı.

Paylaşımında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hesaplarını etiketleyen Katz, "İran topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız" ifadesini kullandı.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde 7 kişi ölmüştü.

Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu.


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